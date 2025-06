Europei a squadre atletica 2025 oggi | orari 27 giugno tv programma streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 27 giugno, Madrid si anima con la seconda giornata degli Europei a squadre di atletica, uno spettacolo di tenacia e passione in diretta TV e streaming. Le 16 nazioni si sfidano all’interno dello Stadio Vallehermoso, ciascuna con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e alzare il trofeo. L’Italia è chiamata a difendere il suo onore e a mostrare tutto il suo valore. Seguiamo insieme questa emozionante sfida!

Oggi venerdì 27 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei a squadre di atletica: dopo l'antipasto di ieri con le gare di salto con l'asta, la ex Coppa Europa prosegue il proprio cammino a Madrid (Spagna) con le gare all'interno dello Stadio Vallehermoso. Le sedici Nazioni partecipanti schierano un atleta in ogni specialità con l'intento di portare a casa i punti necessari per alzare al cielo il trofeo. L'Italia è chiamata a difendere il trofeo e punterà su alcune stelle: Nadia Battocletti è la grande favorita sui 5.000 metri, Lorenzo Patta punta in alto sui 100 metri, ci sarà bisogno della gara di sostanza di Zaynab Dosso sul rettilineo, servirà fare legna con Daisy Osakue nel lancio del disco e Francesco Pernici sugli 800 metri.