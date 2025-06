Eurojet sigla un’intesa con l’Italia per il rinnovo della flotta Eurofighter

Eurojet rafforza il futuro dell’Aviazione italiana con un accordo strategico per il rinnovo della flotta Eurofighter. La firma con Netma garantirà la fornitura di 54 motori EJ200, simbolo di tecnologia all’avanguardia e sicurezza. Questo passo cruciale si inserisce nel piano di modernizzazione dell’Aeronautica Militare, assicurando performance elevate e sostenibilità. Un investimento che segna un nuovo capitolo nella difesa nazionale, consolidando l’Italia come protagonista nel panorama aeronautico europeo.

Eurojet, consorzio industriale europeo responsabile del motore EJ200, ha firmato un contratto con Netma (l’agenzia che sovrintende ai programmi Eurofighter e Tornado) per la fornitura di 54 propulsori destinati all’Aeronautica Militare italiana. L’accordo si inserisce nel piano di rinnovamento della flotta nazionale, in particolare nella sostituzione degli Eurofighter Typhoon della Tranche I. La commessa prevede la partecipazione dei quattro partner storici del consorzio: Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines (Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia). Come da prassi, i diversi moduli del motore verranno prodotti in più Paesi, mentre l’assemblaggio finale dei propulsori sarà svolto da Avio Aero, nello stabilimento italiano. 🔗 Leggi su Formiche.net