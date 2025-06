Eurobasket femminile | stasera la semifinale Italia-Belgio Orari e dove vederla in TV

Stasera, alle 19.30, l’Italia femminile di basket si gioca l’accesso alla finale degli EuroBasket a Atene contro il Belgio campione in carica. Un'occasione storica che riporta la nostra nazionale sul palcoscenico europeo dopo trent’anni di attesa. Non perdere questa sfida emozionante: scopri dove guardarla in TV e sostieni le azzurre in un appuntamento che potrebbe entrare nella storia del basket italiano.

Atene (Grecia), 27 giugno 2025 – Appuntamento con la storia per l’Italia femminile di coach Capobianco, che, questa sera alle 19.30, affronterà al Peace And Friendship Stadium di Atene il Belgio campione in carica nella semifinale degli Europei femminili di basket. Un traguardo che l’Italia (già certa di partecipare nel 2026 al pre-Mondiale) non tagliava da trent’anni – più precisamente dalla medaglia d’argento conquistata nell’edizione disputata in Repubblica Ceca nel 1995 – e a l quale arriva dopo un percorso da incorniciare nel girone di Bologna, dove sono arrivate tre vittorie contro squadre di assoluto livello come Serbia, Lituania e Slovenia e a seguito del successo mozzafiato al termine di un tempo supplementare contro la Turchia (76-74). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurobasket femminile: stasera la semifinale Italia-Belgio. Orari e dove vederla in TV

