Eurobasket femminile la tripla di Delaere gela un' Italia eroica | in finale va il Belgio

Un'epica battaglia di cuore e determinazione si conclude con un colpo di scena che lascerà il segno: la tripla di Delaere spegne i sogni della nostra Italbasket femminile, lasciando il pubblico senza fiato e il cuore in tumulto. In un crescendo di emozioni, le ragazze hanno lottato con coraggio fino all’ultimo secondo, ma questa volta, il destino ha sorriso alle campionesse in carica del Belgio. La passione non si ferma qui…

Atene (Grecia), 27 giugno 2025 – Svanisce in semifinale il sogno dell’oro europeo di una commovente Italbasket femminile, battuta 66-64 dalle campionesse in carica del Belgio al termine di una gara ricca di pathos ed emozioni. A spegnere le speranze azzurre è stata una tripla dall’angolo di Antonia Delaere (miglior realizzatrice del Belgio con 15 punti, al pari di una Julia Vanloo devastante nel primo tempo) a 18” dalla fine. Una doccia ghiacciata per un’Italia che ancora una volta ha saputo gettare il cuore oltre ogni ostacolo, rimontando dal -14 a 10’ dalla fine con un quarto quarto eroico, nel quale ha confezionato un parziale di 17-0 alimentato dalle triple Francesca Pan e Martina Fassina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurobasket femminile, la tripla di Delaere gela un'Italia eroica: in finale va il Belgio

