ETF su Solana | la richiesta di Invesco Galaxy alla SEC apre nuovi scenari

L'innovazione nel mondo delle criptovalute si fa strada con la richiesta di Invesco e Galaxy Digital di un ETF spot su Solana (QSOL), aprendo nuovi orizzonti per gli investitori. Questa mossa strategica punta a offrire un accesso diretto al prezzo di SOL, con potenzialità di integrare ricompense da staking in futuro. Nel frattempo, il settore retail si concentra sull’altcoin emergente Snorter (SNORT), creando un ecosistema di opportunità e sfide.

Il colosso finanziario Invesco, in collaborazione con Galaxy Digital, ha ufficialmente presentato alla SEC (Securities

