Eternal – Odissea negli abissi recensione del film di Ulaa Salim

Con Eternal – Odissea negli abissi, il regista danese Ulaa Salim abbandona le tensioni politiche del suo debutto ( Sons of Denmark ) per tuffarsi – letteralmente – in un’ambiziosa parabola fantascientifica che intreccia disastro ecologico e rimpianti personali. Tuttavia, quello che sulla carta potrebbe sembrare un connubio originale tra l’immaginario catastrofico alla Nolan e il romanticismo malinconico da cinema d’autore scandinavo, si rivela presto un’opera sbilanciata, che confonde la profondità con la ripetizione e l’introspezione con l’enfasi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it