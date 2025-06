Estorsioni con metodo mafioso | chiesto l’arresto per figlia e genero di Totò Riina

Un’ombra di minaccia si estende sull’intricata rete del crimine organizzato, dove messaggi intimidatori provenienti dal carcere? Chiesta l’arresto di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, figli e genero del famigerato Totò Riina, per estorsioni con metodo mafioso. La giustizia prende una posizione decisa: la custodia cautelare in carcere è stata disposta, segnando un passo importante nella lotta contro le intimidazioni e il potere mafioso.

Messaggi intimidatori inviati dal carcere con un telefono non autorizzato. Disposta la custodia cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello.

Firenze: arrestati figlia e genero di Totò Riina. L'accusa: estorsioni aggravate da metodo mafioso

