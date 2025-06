Estorsione mafiosa figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere in attesa di giudizio

In un caso che scuote l’Italia, la figlia e il genero di Totò Riina sono stati ufficialmente posti in carcere in attesa di giudizio per estorsione mafiosa. Il tribunale del Riesame di Firenze ha riconosciuto le accuse e deciso di applicare la custodia cautelare, segnando un nuovo capitolo nella lotta contro la criminalità organizzata. La vicenda solleva importanti questioni sulla continuità delle mafie e sulla giustizia italiana.

FIRENZE – . Con ordinanza depositata il 25 giugno 2025 il tribunale del Riesame di Firenze, ha accolto l’appello del pubblico ministero e ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Salvatore Riina, indagati in concorso per i delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessi ai danni di due imprenditori toscani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: estorsione - riina - figlia - genero

Estorsione a imprenditori toscani, chiesto l’arresto per figlia e genero di Riina - Un’ombra di tensione avvolge la Toscana: un nuovo caso di estorsione coinvolge imprenditori locali, mentre la richiesta di arresto per la figlia e il genero di Riina solleva profonde domande sulla giustizia.

“Estorsione a imprenditori toscani con metodo mafioso”: chiesto l’arresto in carcere per figlia e genero di Totò Riina. Vai su X

Ultim'ora: la figlia e il genero di Totò Riina sono indagati Vai su Facebook

Mafia, figlia e genero del boss Totò Riina indagati per estorsione; Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione, chiesto l'arresto; “Estorsione a imprenditori toscani con metodo mafioso”: chiesto l’arresto in carcere per….

Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione, chiesto l'arresto - Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Ros diretti dalla Dda ... Lo riporta tg24.sky.it

Estorsioni con metodo mafioso, arrestati la figlia e il genero di Totò Riina - Misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello ... Da rainews.it