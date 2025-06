Estorsione con metodo mafioso indagati la figlia e il genero del capo dei capi

Una vicenda che scuote il mondo della criminalità organizzata: la figlia e il genero di Salvatore Riina, noto capo dei capi di Cosa Nostra, sono stati arrestati con l’accusa di estorsione con metodo mafioso. Mercoledì, il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato la loro custodia in carcere, rafforzando la lotta contro le infiltrazioni mafiose e sottolineando l’importanza della giustizia nel contrasto alla criminalità organizzata. Un passo decisivo verso la tutela della legalità.

Mercoledì il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, figlia e genero del defunto capo di “Cosa Nostra” Salvatore Riina, indagati in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

