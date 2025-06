Estorsione con metodo mafioso | chiesto il carcere per Maria Concetta Riina figlia del defunto boss di Cosa Nostra

Un'ombra lunga e inquietante si allunga sul cuore della Toscana: Maria Concetta Riina, figlia del famigerato boss Salvatore Riina, e Antonino Ciavarello sono stati arrestati con l'accusa di estorsione mafiosa. La loro vicenda getta una luce sul radicamento della criminalità organizzata anche nel Nord Italia, sollevando inquietanti interrogativi sulla presenza e l'influenza di Cosa Nostra. Quali segreti si celano dietro queste accuse e cosa significa per la lotta alla mafia?

Firenze, 27 giugno 2025 – Sono accusati di aver estorto denaro a due imprenditori toscani. Per questo, il tribunale del Riesame ha disposto la misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Salvatore Riina, indagati in concorso per estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La procura di Firenze aveva chiesto la misura, rigettata però dal gip. Ora il Riesame l'ha disposta ma non è esecutiva fino a quando non sarà definitiva dopo la pronuncia della Cassazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it