Estorsione a imprenditori toscani con metodo mafioso | chiesto l’arresto in carcere per figlia e genero di Totò Riina

Una nuova inquietante vicenda scuote il panorama criminale toscano: Maria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, e suo marito Antonino Ciavarello, sono coinvolti in un presunto caso di estorsione ai danni di imprenditori locali. Con un metodo che richiama le oscure logiche mafiose, avrebbero esercitato pressioni e minacce per ottenere denaro, mettendo a rischio la serenità economica e sociale della regione. La vicenda si indaga ora con fermezza e determinazione.

Insieme al marito avrebbe inviato a due imprenditori toscani “ pressanti e minacciose richieste di denaro che hanno sortito l’effetto voluto tanto da costringere uno dei due” a consegnare “anche una somma di denaro”. Per questa ragione Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello – figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Totò Riina – sono indagati in concorso per estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata. Il tribunale del Riesame ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambi che però non è esecutiva. I fatti contestati risalgono ad agosto 2024 e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Ros diretti dalla Dda di Firenze, Ciavarello in quel periodo – nonostante fosse rinchiuso in un penitenziario – riusciva a inviare con un cellulare messaggi alla moglie e ai due imprenditori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Estorsione a imprenditori toscani con metodo mafioso”: chiesto l’arresto in carcere per figlia e genero di Totò Riina

