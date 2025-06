Estorsione a imprenditori toscani chiesto l’arresto per figlia e genero di Riina

Un’ombra di tensione avvolge la Toscana: un nuovo caso di estorsione coinvolge imprenditori locali, mentre la richiesta di arresto per la figlia e il genero di Riina solleva profonde domande sulla giustizia. Il riesame ha deciso di appellarsi alla procura, mantenendo in sospeso la misura cautelare in attesa della decisione della Cassazione. Un episodio che alimenta il dibattito sulla lotta alla criminalità organizzata nel cuore dell’Italia.

Il riesame ha disposto il ricorso della procura dopo il no del gip agli arresti. La misura resta però ocngelata in attesa del passaggio in Cassazione.

