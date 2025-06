Estetica e salute l' incontro tenuto alla Camera dei Deputati | l' innovazione del Metodo Snellendo del Dottor Lenzi

L’evento alla Camera dei Deputati ha acceso i riflettori sull’evoluzione dell’estetica e della salute, con un focus su obesità e sovrappeso. Il Dottor Stefano Lenzi ha svelato il rivoluzionario “Metodo Snellendo”, una strategia innovativa per combattere i grassi addominali e migliorare il benessere complessivo. Un passo avanti verso soluzioni più efficaci e sostenibili per la salute pubblica, che potrebbe cambiare il modo di affrontare questi problemi in Italia e oltre.

Il 25 giugno 2025, l'Aula della Camera dei Deputati ha ospitato un incontro cruciale all'insegna della salute e dell'estetica, incentrato sul tema dell'obesità e del sovrappeso, due problematiche sempre più diffuse in Italia e in Occidente. Il Dottor Stefano Lenzi, esperto nel settore, ha presentato un innovativo approccio, denominato “Metodo Snellendo”, che si propone di affrontare in modo efficace la questione dei grassi addominali e di promuovere un corretto stile di vita. L'incontro alla Camera dei Deputati ha rappresentato un'importante occasione di confronto e informazione su tematiche di rilevanza sociale come l'obesità e il sovrappeso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Estetica e salute, l'incontro tenuto alla Camera dei Deputati: l'innovazione del "Metodo Snellendo" del Dottor Lenzi

In questa notizia si parla di: incontro - camera - deputati - estetica

"Bioplastica e comunità: impariamo a riciclare", incontro alla Camera di Commercio - Unisciti a noi lunedì 19 maggio, dalle 10 alle 13, presso la Sala multimediale della Camera di Commercio di Napoli, per l’incontro pubblico “Bioplastica e comunità: impariamo a riciclare”.

Essere premiato presso la Camera dei Deputati per lo Storytelling e le Pubbliche Relazioni è un riconoscimento che va oltre l’estetica: celebra l’autenticità con cui ho raccontato il mio percorso, la mia visione, e la passione che da sempre mi guida.Un mome Vai su Facebook

Salute, estetica e innovazione: un incontro alla Camera dei Deputati per esplorare il futuro del mercato; Poste italiane Spa: dopo il Senato, anche alla Camera audizione sindacati per l'ulteriore privatizzazione del capitale societario; Roma, 25 marzo: Incontri strategici Italia e Francia.

Estetica e salute, l'incontro tenuto alla Camera dei Deputati: l'innovazione del "Metodo Snellendo" del Dottor Lenzi - Il 25 giugno 2025, l’Aula della Camera dei Deputati ha ospitato un incontro cruciale all'insegna della salute e dell'estetica, ... Riporta iltempo.it

Salute, estetica e innovazione: un incontro alla Camera dei Deputati per esplorare il futuro del mercato - Un evento di grande rilevanza si è svolto presso la Camera dei Deputati, dedicato a esplorare il ruolo dell’estetica e benessere come ... Secondo iltempo.it