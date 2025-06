Estate in città | fine settimana da allerta rossa per il caldo a Verona

Estate in città: Verona si prepara a un fine settimana da allerta rossa per il caldo. Le temperature massime percepite tra sabato e domenica potrebbero raggiungere i 35 e 36 gradi, mettendo a dura prova cittadini e turisti. Lo segnala il Comune di Verona, che invita a adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa ondata di calore. Con l’arrivo del caldo estivo, da Palazzo Barbieri ricordano...

Il bollettino sul clima cittadino prevede per il weekend un'allerta rossa con punte massime percepite rispettivamente di 35 e 36 gradi tra sabato e domenica. Lo segnala il Comune di Verona in una nota odierna, venerdì 27 giugno. Con l’arrivo del caldo estivo, da Palazzo Barbieri ricordano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Caldo, ipotensione e i rischi da non sottovalutare in estate: tutti i consigli di Federfarma Verona - L'estate porta con sé giornate calde e afose, ma attenzione ai rischi legati all’ipotensione. Con i picchi di temperatura, la pressione arteriosa può abbassarsi, causando fastidi e situazioni potenzialmente pericolose.

ONDATA DI CALDO | Le città interessate il 27 giugno dal livello 3 di caldo sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona Vai su Facebook

Translate postPer domani è previsto il bollino rosso per il caldo in 13 città italiane: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il @MinisteroSalute: tutti rischiano colpo di calore. #AN Vai su X

