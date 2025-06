Estate da record per la Perla | oltre due milioni di richieste di preventivo Merito della campagna di promozione

Estate da record per Riccione, la perla dell’Adriatico, che ha registrato oltre due milioni di richieste di preventivo e 128 mila prenotazioni dirette, segnando una crescita significativa rispetto all’anno scorso. Questi numeri testimoniano una ripresa positiva per il turismo italiano e consolidano Riccione come meta preferita dei vacanzieri. La stagione promette di essere memorabile, confermando la città come protagonista indiscussa dell’estate 2023.

Oltre due milioni di richieste di preventivo (+18,6%) e 128mila prenotazioni dirette (+20,5%). Riccione si candida tra le protagoniste dell’estate italiana, con numeri che raccontano una stagione turistica con primi segnali positivi. Secondo l’Osservatorio Mr Preno di Titanka, che rileva le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

