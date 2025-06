Estate bollente | quasi 4 mila persone fragili a rischio in provincia di Lecco

piano di interventi mirati per garantire sicurezza e benessere a chi è più vulnerabile. Con iniziative di prevenzione, assistenza e sensibilizzazione, l’obiettivo è ridurre i rischi legati alle alte temperature e assicurare un’estate più sicura e serena per tutti.

Anche quest’anno Ats Brianza ha predisposto un piano di interventi per alleviare le problematiche legate al caldo estivo nei soggetti fragili. Caldo e afa che proprio in questi giorni stanno salendo a livelli degni di "Ats Brianza - spiega il direttore generale Michele Brait - ha predisposto il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Estate bollente: quasi 4 mila persone (fragili) a rischio in provincia di Lecco - Attivato da Ats Brianza il piano per prevenire gli effetti delle ondate di calore a tutela della salute delle persone anziane e non solo ... Da leccotoday.it

Nell’estate bollente a Bari 47mila interventi per anziani e fragili. “Il piano del Comune ha funzionato” - Sono stati 47mila gli interventi sociali realizzati dal Comune di Bari, fra il primo luglio e il 31 agosto, nell'ambito del Piano operativo cittadino a contrasto delle ondate di calore a tutela ... bari.repubblica.it scrive