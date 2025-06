Esprimi un desiderio | il nuovo film di Volfango De Biasi con Max Angioni e Diego Abatantuono

Immaginate un film che unisce comicità e profondità, con Max Angioni all’esordio al cinema e Diego Abatantuono in una coppia inedita: “Esprimi un desiderio” di Volfango De Biasi. Una commedia brillante, prodotta da Notorious Pictures e Tramp Limited, in collaborazione con Sony Pictures International Productions, pronta a conquistare il pubblico. La sua anteprima al Giffoni Film Festival 2025 promette emozioni che resteranno nel cuore. Aspettatevi risate, riflessioni e un viaggio indimenticabile nel mondo dei desideri.

Esprimi un desiderio è la nuova commedia diretta da Volfango De Biasi, con protagonisti Max Angioni, al suo esordio al cinema, e Diego Abatantuono, in una coppia inedita che promette risate e riflessioni. Il film, prodotto da Notorious Pictures e Tramp Limited, in associazione con Sony Pictures International Productions, sarà prossimamente nelle sale cinematografiche e verrà presentato in anteprima assoluta al Giffoni Film Festival 2025, come evento fuori concorso. Una commedia brillante e generazionale. Esprimi un desiderio è una commedia divertente e toccante, che affronta con ironia e sensibilità il tema dell'incontro tra generazioni.