Esplosione in casa uomo resta gravemente ustionato | è grave all'ospedale Cardarelli di Napoli

Una tragica esplosione scuote Sant'Arcangelo Trimonte, lasciando un uomo gravemente ustionato e ricoverato all’Ospedale Cardarelli di Napoli. La scena, ancora avvolta nel mistero, solleva domande sulla causa dell’incidente e sulla sicurezza delle abitazioni. Mentre le indagini sono in corso, la comunità si stringe attorno alla vittima, sperando in una pronta ripresa. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Esplosione in una casa di Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. Ferito gravemente un uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

