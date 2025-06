Esplosione in abitazione a Sant’Arcangelo Trimonte | Gravemente ferito un uomo

Una violenta esplosione ha sconvolto Sant'Arcangelo Trimonte il 26 giugno, causando gravi ferite a un uomo all’interno di una tranquilla abitazione. L’incidente, avvenuto in contrada San Giuseppe di Paduli intorno alle 20:30, ha destato shock e preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono immediatamente intervenute per gestire l’emergenza e accertare le cause dell’esplosione. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli esclusivi su questo episodio che ha scosso la comunità.

Deflagrazione improvvisa nella serata del 26 giugno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di giovedì 26 giugno, intorno alle 20:30, in un'abitazione situata a Sant'Arcangelo Trimonte, piccolo centro in provincia di Benevento. L'episodio si è consumato in una casa in contrada San Giuseppe di Paduli, e ha causato il grave ferimento di un uomo, che si trovava all'interno dell'appartamento al momento della deflagrazione. Trasferito d'urgenza al Cardarelli di Napoli. L'uomo, soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e successivamente trasferito al reparto Grandi Ustionati dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverato in terapia intensiva.

