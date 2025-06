Esplosione davanti alla palestra Di Napoli Falconi chiede il comitato per l’ordine e la sicurezza

preoccupazione tra i cittadini e mette a rischio la tranquillità del nostro quartiere. La sicurezza dei residenti e degli operatori locali deve essere prioritaria, ed è fondamentale agire tempestivamente per garantire un ambiente protetto e sereno. Per questo, Falconi ha chiesto un intervento immediato, affinché si possano chiarire le cause dell’esplosione e prevenire future minacce alla comunità.

Ostia, 27 giugno 2025 – A seguito della gravissima esplosione avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì davanti alla palestra Di Napoli Boxing Team in via delle Azzorre, il Presidente del Municipio X, Mario Falconi, ha chiesto formalmente al Prefetto la convocazione urgente di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “Quanto accaduto in via delle Azzorre è un fatto gravissimo – dichiara il presidente Falconi – che desta forte preoccupazione. Di fronte a episodi così inquietanti, come istituzione abbiamo ritenuto doveroso muoverci con la massima responsabilità e tempestività: nella giornata di ieri ho richiesto formalmente al Prefetto di Roma la convocazione di un comitato dedicato alla sicurezza, che si riunirà nella prima decade di luglio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

