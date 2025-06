Esplosione a Napoli ipotesi fuga di gas al primo piano

Un’esplosione devastante a Napoli, avvenuta mercoledì sera, ha seminato paura e dolore: si ipotizza che la fuga di gas al primo piano sia stata la causa della potente deflagrazione. Un decesso e due feriti, tra cui una donna in grave condizione, testimoniano la gravità dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e prevenire future tragedie, mentre la comunità si stringe nel lutto e nella speranza di una pronta ripresa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe essere avvenuta al primo piano la fuga di gas che mercoledì sera a Napoli ha causato una potente deflagrazione che ha provocato un morto, il 57enne Giovanni Scala, e due, feriti, di cui uno, una donna, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Si tratta, al momento, solo di una ipotesi basata su alcuni dati di fatto: la donna gravemente ferita, che si trovava al primo piano, è stata letteralmente defenestrata dallo scoppio che ha provocato il crollo del pavimento nei locali sottostanti. Sulla tragedia stanno indagando la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Procura (sezione “lavoro e colpe professionali”, pm Federica D’Amodio, procuratore aggiunto Antonio Ricci) che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplosione a Napoli, ipotesi fuga di gas al primo piano

L'esplosione è stata così violenta che ha fatto crollare il solaio tra il piano terra e il primo piano

