Esonero canone Rai in bolletta come presentare domanda entro il 30 giugno 2025

Se non possiedi un televisore e vuoi risparmiare, è importante sapere che puoi richiedere l’esonero del canone Rai in bolletta, presentando domanda entro il 30 giugno 2025 per il secondo semestre del 2025. La procedura è semplice: basta una dichiarazione sostitutiva da inviare all’Agenzia delle Entrate. Ricorda, dal 1° luglio 2025 potrai fare richiesta anche per l’intero anno 2026. Ecco come fare...

Chi non possiede un televisore può richiedere l’ esonero del canone Rai in bolletta entro il 30 giugno 2025 per il secondo semestre dell’anno, da luglio a dicembre prossimi. La domanda consiste in una dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione da inoltrare direttamente all’Agenzia delle entrate. Inoltre, dal 1° luglio 2025 decorre il termine per richiedere l’esonero del canone Rai in bolletta per tutto l’anno 2026. Ecco, dunque, quali sono le informazioni essenziali per inoltrare le domande. Canone Rai 2025: chi non deve pagarlo. Computer e calcolatrice (Freepik). I titolari di un contratto di fornitura dell’energia elettrica che non possiedono un televisore, possono richiedere entro il 30 giugno 2025 l’esonero dal pagamento del canone Rai presentando una dichiarazione sostitutiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esonero canone Rai in bolletta, come presentare domanda entro il 30 giugno 2025

