Eseguita la condanna a morte del ‘killer di Twitter’ | è la prima volta in Giappone Ecco chi era Shiraishi

In un inquietante capitolo della cronaca giapponese, Takahiro Shiraishi, noto come il "killer di Twitter", ha subito la condanna a morte, portando a compimento una delle storie più oscure degli ultimi anni. Conosciuto per aver attirato e assassinato nove vittime, quasi tutte donne, attraverso manipolazioni sui social, il suo caso sconvolge ancora una volta l’opinione pubblica. Ma chi era realmente Shiraishi e cosa si cela dietro questa brutale vicenda?

Tokyo, 27 giugno 2025 – È stato giustiziato in Giappone il “ killer di Twitter ”, l’uomo condannato a morte nel 2020 per l' omicidio di nove persone. Una storia dai contorni horror quella del 34enne Takahiro Shiraishi, accusato di avere agganciato sul noto social network (che oggi si chiama X) alcuni utenti che discutevano di piani suicidi, dicendo loro che poteva aiutarli e persino morire al loro fianco. Attirava le vittime – quasi tutte donne – nel proprio appartamento di Tokyo, dove le uccideva e ne smembrava i corpi, nascondendoli nel congelatore. È la prima volta che la pena di morte viene applicata in Giappone dall'introduzione della legge nel luglio 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eseguita la condanna a morte del ‘killer di Twitter’: è la prima volta in Giappone. Ecco chi era Shiraishi

