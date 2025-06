Escursioni e laboratori sulle orme della scienza

Vivi l’Appennino in modo unico e coinvolgente, tra escursioni e laboratori dedicati alla scienza, ideati per accendere la curiosità di grandi e piccini. Con oltre vent’anni di esperienza, Sonia Spalletti e il suo team di Metanatura offrono un’estate ricca di scoperte, esplorazioni e momenti di condivisione. Un’occasione imperdibile per immergersi nella natura e nella conoscenza, rendendo ogni uscita un’avventura indimenticabile. Non perdere questa opportunità: l’esplorazione ti aspetta!

L’Appennino da vivere a trecentosessanta gradi nei mesi estivi con un approccio scientifico e didattico, per accendere la scintilla della curiosità soprattutto nei ragazzi. Esplorare, scoprire e condividere sono i tre verbi "forti" di Sonia Spalletti, da oltre 20 anni guida ambientale escursionistica, che con il brand "Metanatura" ha forgiato una proposta di escursioni e laboratori – tutti gratuiti ma su prenotazione – che copre l’intera estate del nostro Appennino, da fine giugno fino ad agosto inoltrato. Lei è bolognese di San Lazzaro, ma in estate Fanano e Sestola diventano la sua casa. Cresciuta come guida nei più importanti musei dell’Emilia-Romagna (il museo del patrimonio industriale, della civiltà contadina e della preistoria di Bologna), Sonia è una ex insegnante di laboratorio di chimica e come esterna è la referente didattica in Italia per il Gruppo Granarolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escursioni e laboratori sulle orme della scienza

In questa notizia si parla di: escursioni - laboratori - orme - scienza

Visite guidate, laboratori ed escursioni: via agli eventi al Castello d’Alceste - Quest'estate, il Castello d'Alceste a San Vito dei Normanni si anima con visite guidate, laboratori ed escursioni gratuite.

Escursioni e laboratori sulle orme della scienza.

Escursioni e laboratori sulle orme della scienza - Sonia Spalletti, guida ambientale di ’Metanatura’, propone attività formato famiglia con un approccio didattico per incuriosire i giovani ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Escursione sulle orme della Sibilla - MSN - Il ritrovo è alle 9 a Monte d’Aria, a Serrapetrona, per una piccola escursione. Lo riporta msn.com