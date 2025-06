Escono in canoa alle Due Sorelle ma vanno in difficoltà a causa del forte vento | scattano i soccorsi

Due sorelle avventurose, uscite in canoa, si sono trovate improvvisamente in difficoltà a causa di un vento impetuoso lungo la costa di Ancona. La loro disavventura ha richiesto un intervento tempestivo di soccorso, che fortunatamente si è concluso positivamente. La loro esperienza ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le condizioni del mare e affidarsi sempre alle forze di emergenza. La sicurezza prima di tutto, sempre.

ANCONA - Erano rimasti intrappolati tra le onde, impossibilitati a rientrare a riva per il forte vento che soffiava lungo la costa tra il porto di Numana e la spiaggia delle Due Sorelle. È finita bene, questa mattina, la disavventura di due canoisti soccorsi grazie all’intervento coordinato dalla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

