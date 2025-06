Errani | L’esperienza da Bollettieri mi ha insegnato a soffrire Ancora oggi a letto immagino le partite da giocare

Sara Errani, ex campionessa e volto noto del tennis italiano, ci guida in un viaggio tra ricordi, sfide e ambizioni future. Dalla sua esperienza a Bollettieri alle emozioni di Wimbledon, la “Sarita” si racconta senza filtri, rivelando passioni e sogni ancora vivi. Con una carriera costellata di successi e insegnamenti, Errani dimostra che la forza e la determinazione sono le vere armi vincenti nel mondo dello sport e della vita.

Alla vigilia del torneo di Wimbledon, Sara Errani ha rilasciato una lunga intervista a “Tennismania”, programma in onda sul canale Youtube di Oa Sport. La 38enne bolognese si è raccontata a 360 gradi spaziando tra passato, presente e futuro: vi proponiamo un estratto delle sue parole. Sara Errani a tutto campo. Si comincia proprio dall’erba di Wimbledon, dove “Sarita” (assieme a Jasmine Paolini) cercherĂ di bissare il titolo ottenuto in doppio nel 2014 (in quella occasione con Roberta Vinci con cui ha vinto tutti gli Slam di doppio), dopo aver trionfato qualche settimana fa sulla terra rossa del Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it