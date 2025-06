Eroina cocaina e metamfetamina | ecco come si sballano i ternani lo dicono le acque delle fogne

Le acque delle fogne di Terni rivelano un inquietante scenario: eroina, cocaina e metamfetamina sono lo sballo di strada, con consumi che si fanno più intensi e diffusi. Nel 2024, la ketamina si conferma in crescita, soprattutto a Trieste, Bologna e Milano, dove i dati schizzano fino a 4 volte. Un quadro complesso che mette in luce le nuove tendenze e preoccupazioni del panorama droghe italiano, evidenziando come alcune città resistano al declino di altre.

Il consumo di ketamina che nel 2024 cresce in tutta Italia, in linea con l'Europa, con impennate a Trieste, Bologna e Milano dove i dati salgono fino a 3-4 volte. L'eroina che rispetto a 2-4 anni fa vive un deciso declino in quasi tutto il Belpaese, ad eccezione di Terni e Verona.

