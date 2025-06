Eric Vallat è il nuovo ceo di Lacoste

Lacoste si prepara a un nuovo capitolo con l’arrivo di Eric Vallat come CEO, a partire dal primo settembre 2025. Con un'esperienza consolidata nel settore del lusso e delle bevande, Vallat assumerà le redini di un brand simbolo di eleganza e innovazione. Questo cambiamento strategico promette di rafforzare la posizione di Lacoste nel panorama mondiale. L'attesa ora si concentra sulle nuove direttrici che il manager traccerà per il futuro del marchio.

Lacoste si prepara a un importante cambio al vertice. Eric Vallat, dal primo settembre 2025, sarà il nuovo ceo del colosso francese fondato nel 1933. Il manager prenderà il posto di Thierry Guibert, che invece resterà ceo di MF brands group, la holding svizzera a cui fa capo Lacoste, e di Maus Frères group, che controlla Gant, Aigle e Technifibre. Vallat lascerà Rémy Cointreau. Si tratta del gruppo francese specializzato in wine & spirits, famoso per il gin The botanist e lo champagne Telmont. Ad anticiparlo è stato Wwd. Il manager già all’inizio del 2025 aveva comunicato l’intenzione di un nuovo salto di carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it