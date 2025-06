Erasmus+ in Italia | quanto spendono davvero gli studenti stranieri perché la borsa non basta e come la loro presenza trasforma l’economia locale

L’esperienza Erasmus in Italia va oltre le apparenze: studenti stranieri, spesso sottovalutati, investono molto più di quanto ricevano con le borse di studio. La recente ricerca “Valutazione dell’impatto economico di Erasmus+ in Italia” svela come la loro presenza non solo arricchisce culturalmente le città, ma genera un impatto economico significativo. Scopriamo insieme quanto davvero spendono gli studenti e come questa mobilità internazionale trasforma il tessuto locale.

La ricerca “Valutazione dell’impatto economico di Erasmus+ in Italia”, presentata all’evento Eracon di Salonicco, fotografa con precisione il peso reale della mobilità internazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: erasmus - italia - spendono - davvero

"Healthy Style, Happier Life": al Volta una settimana di Scambio Erasmus tra Italia e Francia - Si è conclusa con successo la settimana di scambio Erasmus tra il Liceo Volta di Castel San Giovanni e il Liceo Tillion di Castelnaudary, Francia.

Di Biase: «Le famiglie italiane non ce la fanno più: i costi dei centri estivi sono saliti fino al 22% rispetto agli anni scorsi» Vai su Facebook

Erasmus+ in Italia: quanto spendono davvero gli studenti stranieri, perché la borsa non basta e come la loro presenza trasforma l’economia locale.

Crisi dei ristoranti in Italia: cosa sta succedendo davvero - MSN - I ristoranti in Italia registrano cali di fatturato, aumento dei costi e clienti che spendono sempre meno. Riporta msn.com

Erasmus Italiano: Raddoppiati i fondi per studiare in un’altra università italiana | Ecco cosa è - Il MUR raddoppia i fondi per l’Erasmus Italiano 2025: più borse di studio, ISEE fino a 50mila euro e mobilità tra atenei. Come scrive younipa.it