Equitazione i convocati dell’Italia per gli Europei di salto a ostacoli | Bucci guida il quintetto

L’Italia si prepara a brillare agli Europei di salto a ostacoli di La Coruña, dove cinque talentuosi binomi nazionali sfideranno i migliori d’Europa. Guidata dal capitano Bucci, la nostra squadra punta a lasciare il segno in questa prestigiosa manifestazione, testando le proprie forze e sognando il futuro. Il cammino verso Los Angeles 2028 inizia ora, con Piergiorgio e compagni pronti a scrivere nuove emozionanti pagine di storia e a conquistare il podio.

L'Italia sarà presente con cinque binomi agli Europei di salto a ostacoli che andranno in scena a La Coruña (Spagna) dal 16 al 20 luglio. La nostra Nazionale proverà a mettersi in mostra in questa rassegna continentale di equitazione, spinta da suoi cavalieri di punta desiderosi di puntare in alto in uno degli eventi più importanti di questa annata agonistica post-olimpica. Il cammino verso i Giochi di Los Angeles 2028 ripartirà con Piergiorgio Bucci (su Hantano), Giacomo Casadei (con Marbella du Chabli), Giulia Martinengo Marquet (su Delta del'Isle), Paolo Paini (con Casal Dorato) e Riccardo Pisani (su Chatolinue PS).

