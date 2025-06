Epatite C campagna di screening gratuiti in Toscana | a chi è rivolta e come si prenota

Riparte in Toscana la campagna di screening gratuito contro l'epatite C, rivolta a persone tra i 36 e i 56 anni. Promossa dalla Regione e dal Ministero della Salute, questa iniziativa mira a individuare precocemente il virus attraverso test rapidi e facilmente accessibili. La prevenzione è fondamentale: scopri come prenotare il tuo test e proteggere la tua salute, perché un semplice gesto può fare la differenza.

