Enrico Ditto responsabile Formazione e lavoro di Azione in Campania

Enrico Ditto, con la sua lunga esperienza nel settore dell'hospitality e della formazione, assume un ruolo chiave in Azione in Campania come Responsabile Formazione e Lavoro. Questo nuovo incarico rappresenta un passo strategico per rafforzare l'impegno del partito nel valorizzare le competenze e creare opportunità sul territorio. Un riconoscimento importante che segna un capitolo cruciale nell’evoluzione della scena politica regionale.

Un nuovo tassello si inserisce nell’organigramma di Azione in Campania: Enrico Ditto, imprenditore di lungo corso nel settore dell’hospitality e della formazione professionale, è il nuovo Responsabile Formazione e Lavoro del gruppo regionale del partito fondato da Carlo Calenda. La delega arriva al termine dell’ultimo incontro di direttivo regionale, coordinato dal responsabile regionale Luigi Bosco. Si tratta di un riconoscimento importante per Ditto, da mesi osservatore privilegiato delle dinamiche lavorative e sociali dell’area e che in piĂą occasioni si era detto pronto a dare il “suo contributo” alle istituzioni sulla scorta di una approfondita conoscenza del tessuto sociale e imprenditoriale campano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: responsabile - formazione - enrico - ditto

Azione, Enrico Ditto nominato responsabile formazione e lavoro in Campania - Un nuovo tassello si inserisce nell’organigramma di Azione in Campania: Enrico Ditto, imprenditore di lungo corso nel settore dell’hospitality e della formazione professionale, ... Segnala msn.com

ARLAS, Enrico Ditto: â€śÈ incomprensibile come un ente in liquidazione da un decennio possa continuare a generare costi esorbitanti” - L’ARLAS, istituita per supportare le politiche regionali nel campo del lavoro e della formazione, è stata chiusa nel 2016 tramite la Legge Regionale n. Riporta napolivillage.com