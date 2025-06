Enrica Porcari prima Cio nella storia del Cern | Sono un’umanista E la mia forza sono le domande

Enrica Porcari, pioniera nel CERN e prima donna a ricoprire il ruolo di Chief Information Officer, dimostra come la curiosità e la capacità di porre domande possano cambiare il mondo. Dalla FAO alle infrastrutture digitali, la sua visione unisce etica e innovazione, aprendo nuove strade per il progresso scientifico e sociale. È un esempio vivente che il vero potere sta nella domanda, non solo nella risposta.

Dalla FAO al Programma Alimentare Mondiale, dai campi dell'Africa alle infrastrutture digitali. Oggi è la prima Chief Information Officer nella storia del Cern. Non è un'ingegnera, né una fisica. La sua visione: fare domande, creare connessioni, tenere insieme etica e innovazione.

