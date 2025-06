Ennesimo scontro Saviano-Salvini | Se ha sbagliato pagherà

Nel vivace fronte politico e culturale italiano, lo scontro tra Saviano e Salvini si fa sempre più acceso. Dopo l’udienza in tribunale, il dialogo a distanza continua tra accuse e difese, pronti a sfidarsi nel nome della verità e della giustizia. La questione di fondo resta: se qualcuno ha sbagliato, dovrà pagare. Un duello che tiene con il fiato sospeso l’Italia intera, mettendo a nudo le tensioni di un paese diviso.

Dopo l'udienza in tribunale prosegue il confronto a distanza

Questa foto è emblematica. Roberto Saviano fu querelato nel 2018 da Matteo Salvini. Siamo nel 2025. Guardateli e capirete il rapporto fra il potere e chi lo critica. Lo scrittore è di lato, guarda sfilare il potente, bloccato quasi dagli agenti. Il potente sfila, consap

