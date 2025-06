Empoli Jazz 2025

Empoli Jazz 2025 torna con un'edizione ancora più vibrante e innovativa, celebrando 17 anni di magia musicale. Dal 15 al 24 luglio, tra location storiche e nuove atmosfere urbane, il festival offre cinque serate imperdibili ricche di emozioni e talenti internazionali. Preparatevi a vivere un'estate all'insegna del jazz, dove tradizione e modernità si incontrano per regalarvi momenti indimenticabili.

Torna in una veste rinnovata l’Empoli Jazz, giunto quest’anno alla 17esima edizione. Dal 21 al 24 luglio, con un’anteprima il 15 luglio, il Festival propone cinque serate che si svolgeranno tra il Giardino Torrione di Santa Brigida, piazza Farinata degli Uberti e, per la prima volta, nel centro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

