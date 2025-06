Emma Prévot a Londra Premiata Miglior studente per due anni consecutivi

Emma Prévot, brillante studentessa italiana, ha conquistato Londra vincendo il premio Super Nova per la fisica e matematica, battendo 111 concorrenti e diventando la migliore under 25. Laureata all’University College di Londra, ha continuato il suo percorso a Oxford, innovando con modelli di intelligenza artificiale per le malattie neurovegetative. La sua passione e dedizione la portano a un futuro promettente nel campo della scienza e della tecnologia.

Ha battuto 111 concorrenti portandosi a casa il premio Super Nova per la fisica e la matematica assegnato al miglior studente italiano Under 25. Laurea triennale in Fisica all’University College di Londra, dove è stata premiata come migliore studentessa per due anni consecutivi, nel corso del suo dottorato in Statistica a Oxford ha lavorato a modelli di intelligenza artificiale applicati alle malattie neurovegetative, un’area che ha voluto fortemente approfondire in seguito alla malattia del nonno. Questa è Emma Prévot. La dottoressa Prévot, 25 anni, padre francese, mamma cremasca, è nata a Crema ed è rimasta in città fino alla maturità conseguita al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emma Prévot a Londra. Premiata “Miglior studente” per due anni consecutivi

