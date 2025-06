Emilia Romagna Festival Omaggi a Bacharach e Piaf E il premio a Nicola Piovani

Emilia Romagna Festival celebra un giubileo d’argento con un’edizione memorabile dedicata alla musica e alla cultura. Dal 3 luglio al 10 settembre, 60 concerti coinvolgeranno oltre 600 artisti in location storiche come l’abbazia di Pomposa e la Rocca di Dozza, creando un ponte tra passato e presente. Un viaggio melodico attraverso luoghi che hanno fatto la storia, per un festival che promette emozioni uniche. Classico...

Un giubileo tutto d'argento, 25 anni, per Emilia Romagna Festival che dal 3 luglio al 10 settembre presenterà un'edizione speciale con 60 concerti e 600 artisti da tutto il mondo, abbracciando luoghi ricchi di storia, dalla millenaria abbazia di Pomposa nel Ferrarese, dove Guido d'Arezzo inventò la scrittura musicale, al chiostro di San Francesco a Cesena e all'abbazia di San Mercuriale a Forlì o la Rocca di Dozza. "Classico è contemporaneo", è il motto che sottolinea la visione artistica del festival, fondato e diretto dal maestro Massimo Mercelli, celebre flautista. L'apertura – giovedì 3 luglio al teatro Stignani di Imola – sarà con la prima assoluta di 'Filmscapes for flute and orchestra', la nuova opera di Rachel Portman che nel 1997 (con il film 'Emma') fu la prima donna a vincere un Oscar per la migliore colonna sonora: a eseguirla saranno i Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella, insieme al maestro Mercelli, dedicatario del brano.

