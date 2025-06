Emergenze nucleari approvato un farmaco in via eccezionale anche in Europa Ecco a cosa serve

In un contesto di crescente preoccupazione per le emergenze nucleari, l'Europa fa un passo avanti: l'EMA ha approvato un farmaco innovativo, anche in via eccezionale, per affrontare le sindromi ematopoietiche da radiazioni. Questo trattamento rappresenta una speranza concreta per salvare vite umane in situazioni critiche. Ma come funziona? Scopriamolo insieme.

