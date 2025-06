Emergenza rifiuti al Quartiere Ferrovia cassonetti rimossi in tre postazioni | Il degrado peggiora

L’emergenza rifiuti nel quartiere Ferrovia di Foggia si aggrava: la rimozione di tre cassonetti strategici ha portato a un aumento dello degrado, compromettendo salute e decoro urbano. La situazione richiede interventi immediati per ripristinare ordine e qualità di vita, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un’azione condivisa volto a rilanciare il quartiere. Solo attraverso una risposta coordinata si potrà sperare in un futuro più pulito e vivibile.

Continua l'emergenza rifiuti nel quartiere Ferrovia di Foggia, dove l'eliminazione di tre postazioni di cassonetti in punti strategici ha causato un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie e del decoro urbano. Nel quadrilatero di via Podgora, uno dei più densamente popolati e attivi del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

