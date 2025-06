Emergenza caldo torrido La Regione ordina lo stop ai lavori nei cantieri edili stradali e nei vivai

Con l’arrivo del caldo torrido, la Regione Toscana si mobilita per proteggere i lavoratori. È stato emesso un divieto temporaneo di attività fisica intensa e esposizione prolungata ai raggi solari tra le 12.30 e le 16, valido fino al 31 agosto. Questa misura, basata sulla mappa “Worklimate”, mira a prevenire il rischio di stress termico alto. Il presidente Eugenio Giani sottolinea l’importanza di tutelare la salute durante questa emergenza estiva.

LUCCA Le alte temperature hanno indotto la Regione Toscana a emettere un’ordinanza di divieto di lavorare tra le 12.30 e le 16 per chi svolge attività fisica intensa e con esposizione prolungata ai raggi solari. Il provvedimento, valido sull’intero territorio è già efficace e varrà fino al prossimo 31 agosto. Si tratta di quanto contenuto nella mappa “Worklimate” di rischio stress termico alto. Il presidente della regione, Eugenio Giani, ha firmato il provvedimento che, se non rispettato, comporterà sanzioni. Dichiara il presidente della Regione Toscana: "L’elevata temperatura, l’umidità e la prolungata esposizione al sole – afferma – rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo ai raggi del sole; il prolungato stress termico e colpi di calore possono avere anche esiti letali ed è necessario affrontare questo tema tenendo conto dell’innalzamento delle temperature e dei cambiamenti climatici in atto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emergenza caldo torrido. La Regione ordina lo stop ai lavori nei cantieri edili, stradali e nei vivai

