incerta e complessa, ma questa scelta rappresenta un segnale positivo di apertura e rinnovamento. In un contesto globale in rapido cambiamento, l'Europa ha bisogno di leader capaci di ascoltare e rispondere alle nuove sfide con coraggio e visione. La strada verso un futuro più inclusivo e sostenibile passa anche da decisioni come questa, che potrebbero segnare una svolta decisiva per il nostro continente.

Che per la leader del Pd Elly Schlein votare Ursula von der Leyen non sia scontato è una buona notizia. Lo è per l'Europa che finalmente trova nel Ppe l'ipotesi di nuove maggioranze, figlie del voto popolare che ha a gran voce chiesto di cambiare strategie su guerra, Green Deal e immigrati. Ciò che stanno facendo a Bruxelles con l'appoggio di una parte del mondo conservatore. Non so se il traguardo sarà una nuova maggioranza perché l'Europa è una brutta bestia da domare ma già si respira meno ideologia nel Palazzo di vetro.  Ma è una buona notizia anche per un altro motivo. Una sinistra che fra Trump e Khamenei sceglie Khamenei, che chiama pazzo il presidente Usa e non si accorge che il MaoMatto è l'ayatollah è meglio che in Europa stia all'opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elly non vota per Ursula? Buona notizia

