Elliott ossia pure in Inghilterra i fenomeni dell’Under 21 non giocano in Premier Il Times | Vai in Serie A

Elliott, brillante talento inglese di 22 anni, si distingue con l'Under 21 ma fatica a trovare spazio nel Liverpool. Un vero esempio di come il calcio britannico sia un mondo a parte, dove anche i talenti più promettenti devono cercare occasioni altrove. Il Times suggerisce: “Vai in Italia”, un consiglio che potrebbe cambiare il suo futuro e quello di tanti altri giovani in cerca di fortuna. È il momento di scoprire perché il nostro campionato richiama così tanti talenti emergenti.

Elliott, ovvero tutto il mondo è paese. Il calciatore inglese di 22 anni protagonista con l’under 21 ma che non gioca nel Liverpool. Il Times gli consiglia: “Vai in Italia”. Harvey Elliott, trequartista del Liverpool, protagonista all’Europeo Under 21 (quattro gol, due in semifinale contro l’Olanda), primeggia in Nazionale ma è in panchina al Liverpool. La novità è che un calciatore inglese, non italiano. Non solo, ma il Times gli consiglia di andare a giocare in Serie A, là – scrive – avrà la possibilità di reinventarsi. Il Times cita gli esempi di Calhanoglu e Mkhitaryan che hanno fatto le fortune dell’Inter, e anche di Scott McTominay grande protagonista del quarto scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Elliott, ossia pure in Inghilterra i fenomeni dell’Under 21 non giocano in Premier. Il Times: “Vai in Serie A”

In questa notizia si parla di: elliott - under - times - ossia

Il miglior western di sam elliott: il film dimenticato prima di tombstone che gli valse una nomination importante - dal suo stile inconfondibile e dalla presenza imponente. Tra i film meno ricordati ma di grande valore, spicca un western ante litteram rispetto a Tombstone, che gli valse una nomination importante.

Elliott, ossia pure in Inghilterra i fenomeni dell'Under 21 non giocano in Premier. Il Times: “Vai in Serie A”.

Liverpool midfielder Harvey Elliott sidelined with foot fracture - The Athletic - The New York Times - Liverpool midfielder Harvey Elliott faces at least a month on the sidelines after fracturing his foot on international duty. Lo riporta nytimes.com

Elliott 'slotting' in under new Liverpool boss - beIN SPORTS - Arne Slot is bringing an "elegant" style of play to Liverpool, and Harvey Elliott is relishing a "fresh start" under the Dutchman. Riporta beinsports.com