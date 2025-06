Elisabetta Piccolotti addio seggio? Maschilismo in Avs

Elisabetta Piccolotti, protagonista di un acceso scontro politico, rischia di perdere il seggio conquistato in Puglia a causa di questioni legate al maschilismo e alla trasparenza. La Giunta delle Elezioni si prepara a prendere una decisione cruciale, mettendo in discussione la sua legittimità elettorale. In un momento delicato per l’alleanza di Verdi e Sinistra, il futuro di questa figura chiave potrebbe cambiare radicalmente. La questione è ancora tutta da risolvere.

Alleanza, Verdi e Sinistra ha una bella gatta da pelare, che ha un nome e cognome pesante: Elisabetta Piccolotti. Lei, figura chiave del partito e moglie del suo leader, Nicola Fratoianni. La Giunta delle Elezioni, infatti, rischia di annullarle il seggio ottenuto in Puglia. Il presidente della Commissione, che ha l’obbligo di verificare tutti i verbali delle sessantunomila e cinquecento sezioni, ha presentato la sua relazione finale e i conti non tornano. E i mugugni all’interno del partito aumentano, perchĂ© certo due stipendi parlamentari in famiglia generano l’invidia e il fastidio di molti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elisabetta Piccolotti, addio seggio? "Maschilismo in Avs"

