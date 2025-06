Eliminata la sospensione di 30 giorni prevista dopo i primi 18 mesi I beneficiari potranno rinnovare subito la domanda dal 1° luglio senza restare senza sostegno Coinvolte circa 800mila persone

Il nuovo decreto del governo elimina la sospensione di 30 giorni dopo i primi 18 mesi di ricezione dell'Assegno di Inclusione, permettendo a circa 800mila beneficiari di rinnovare subito la domanda e evitare interruzioni nel sostegno economico. Con questa decisione, si riduce significativamente il tempo di attesa tra un ciclo e l’altro, garantendo continuità alle famiglie in difficoltà e prevenendo periodi di vuoto finanziario. L’intervento rappresenta un passo importante verso una protezione più efficace dei più vulnerabili.

S top al mese di attesa tra la fine del primo ciclo e il rinnovo dell’Assegno di Inclusione. Il Governo ha deciso di intervenire per evitare che centinaia di migliaia di famiglie si trovino senza sostegno economico per quattro settimane. A fine giugno, infatti, scade il primo periodo di erogazione dell’ADI per chi lo riceve da gennaio 2024, ma una nuova misura annullerà la sospensione prevista, garantendo continuità ai beneficiari. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Leggi anche › Inclusione scolastica: alla Rinnovata nuovi campi sportivi per tutti Assegno di inclusione, non ci sarà nessuna interruzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Eliminata la sospensione di 30 giorni prevista dopo i primi 18 mesi. I beneficiari potranno rinnovare subito la domanda dal 1° luglio senza restare senza sostegno. Coinvolte circa 800mila persone

In questa notizia si parla di: sospensione - beneficiari - eliminata - giorni

Assegno di inclusione: per molti beneficiari il pagamento di giugno sarà l'ultimo prima della sospensione di un mese - Il bonus di inclusione si avvia verso una fase di transizione: venerdì 27 giugno molti beneficiari riceveranno l’ultimo pagamento prima della sospensione temporanea di un mese.

Assegno di inclusione, non ci sarà nessuna interruzione; Assegno di Inclusione: sospensione per mancata presentazione all’appuntamento coi Servizi Sociali; Sospensione pensione per mancata presentazione modello RED.

Sospensione invalidità civile, preavvisi INPS: istruzioni per evitare revoca - MSN - L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha comunicato una serie di indicazioni rivolte ai beneficiari di prestazioni legate all’invalidità civile che non hanno comunicato i ... msn.com scrive

Assegno di inclusione: in arrivo le prime sospensioni del pagamento - MSN - Il termine di 120 giorni per la presentazione presso i servizi sociali è in scadenza per le domande ... Come scrive msn.com