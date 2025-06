elezioni regionali marche 2025 chi sono i candidati

Le elezioni regionali nelle Marche del 2025 si avvicinano e gli abitanti sono pronti a scegliere il nuovo governatore e i membri del consiglio regionale. Con oltre 17 milioni di cittadini chiamati alle urne in tutto il Paese, questa tornata rappresenta un momento cruciale per la politica locale e nazionale. Scopriamo insieme chi sono i candidati alle Marche e le sfide che li attendono, perché questa almeno sarà una delle elezioni più decisive degli ultimi anni.

Nel 2025 sono chiamati a eleggere governatori e membri del consiglio regionale gli abitanti di Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. In tutto sono oltre 17 i milioni di cittadini chiamati alle urne, che in Toscana – come ha annunciato il presidente Eugenio Giani – saranno aperte il 12 o il 19 ottobre. Ecco chi sono i candidati nelle Marche e le cose da sapere sulle sue Regionali. Chi sono i candidati alla presidenza della Regione Marche. Francesco Acquaroli (Ansa). Nelle Marche, Regione guidata dal centrodestra, si sfideranno il presidente uscente Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d’Italia, e Matteo Ricci, europarlamentare del Partito democratico ed ex sindaco di Pesaro. 🔗 Leggi su Lettera43.it