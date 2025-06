Elezioni regionali in Toscana Giani | Aspetto la designazione ufficiale dai partiti

Eugenio Giani si prepara alle prossime elezioni regionali in Toscana, spiegando di attendere ancora la designazione ufficiale dei partiti. Con un passato di successi alla guida della regione, il presidente uscente sottolinea come i fatti degli ultimi cinque anni parlino chiaro a suo favore. La sua fiducia nel lavoro svolto alimenta l’attesa di un nuovo passo avanti, lasciando aperta la strada a una possibile riconferma che potrebbe segnare il futuro della Toscana.

Interviene, Eugenio Giani, sulla candidatura a presidente della Regione. Rispondendo a una domanda sul centrosinistra, afferma: "Per quello che mi riguarda, io sto svolgendo un ruolo che mi porta un bilancio positivo negli ultimi 5 anni: e quindi, siccome è bene che parlino i fatti, mi sembra che i fatti per quello che mi riguarda parlino" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali in Toscana, Giani: “Aspetto la designazione ufficiale dai partiti”

