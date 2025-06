Elezioni regionali in Toscana 2025 c’è la data | l’annuncio di Giani

Nel 2025, l'Italia si prepara a vivere un momento cruciale con le elezioni regionali in Toscana e in altre regioni, coinvolgendo oltre 17 milioni di cittadini. La Toscana, in particolare, rivedrĂ il suo governatore, con l'annuncio di Giani che apre una nuova stagione politica. Questi appuntamenti rappresentano un'importante occasione di cambiamento e di partecipazione democratica, segnando un momento chiave per il futuro del territorio e del paese.

Nel 2025 sono in programma elezioni regionali in Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Oltre 17 milioni i cittadini chiamati alle urne con la possibilitĂ di scegliere governatori e consiglieri. Tradizionalmente le Regionali si tengono in primavera, ma quelle del 2020 si sono svolte a settembre a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid. Pertanto il mandato dei governatori eletti cinque anni fa terminerĂ in autunno. Per la Toscana è arrivata l’ufficialitĂ del voto a ottobre, comunicata dal presidente Eugenio Giani. Giani: «Le elezioni in Toscana si svolgeranno il 12 o il 19 ottobre». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni regionali in Toscana 2025, c’è la data: l’annuncio di Giani

Elezioni regionali e futuro personale, Zaia nega «scambi di favori» - In vista delle elezioni regionali, Luca Zaia, presidente del Veneto, ribadisce la trasparenza nel processo elettorale, negando scambi di favori.

