Elezioni Coni la vittoria di Buonfiglio è la sconfitta della politica | da Abodi a Barelli fino al governo Meloni

Politica tradizionale e delle vecchie élite, che sembrano ormai sfidate da un'onda di cambiamento e rinnovamento. La vittoria di Buonfiglio, infatti, rappresenta non solo un successo personale, ma anche un segnale chiaro di come la politica sportiva stia attraversando una fase di ridefinizione. Mentre alcuni festeggiano, altri si interrogano sul futuro e sulle reali intenzioni del nuovo leader nel plasmare un Coni più aperto e innovativo.

"Chi vince festeggia, chi perde spiega": la frase cult di Julio Velasco, grande ct del volley e anche grande amico personale di Giovanni Malagò, calza a pennello anche per le ultime elezioni Coni. Il trionfo di Luciano Buonfiglio – che è il trionfo di Malagò e della casta, almeno per il momento (poi si vedrà se e quanto il nuovo presidente avrà voglia e forza per discostarsi dal vecchio corso) – evidentemente equivale alla sconfitta della politica. Hanno perso tutti quelli che negli ultimi anni hanno fatto la guerra al capo del Coni costringendolo a ritirarsi, convinti che levato lui di mezzo sarebbe cambiata l'aria dentro al Comitato.

