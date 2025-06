Elezione di Enrico Foti a nuovo rettore Alberghina Mpa | Sua elezione rafforza il ruolo dell' università

Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al prof. Enrico Foti, eletto nuovo rettore dell’università di Catania. La sua elezione rappresenta un passo importante verso il rafforzamento del ruolo accademico nel tessuto sociale e culturale della nostra città e provincia. In un mondo in continua evoluzione, il suo leadership sarà determinante per innovare e valorizzare l’ateneo, contribuendo a creare un futuro sempre più brillante per studenti e comunità.

"Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al prof. Enrico Foti eletto rettore dell'ateneo di Catania, siamo fiduciosi che sotto la sua guida il ruolo dell'università si possa rafforzare ancora di più nella nostra città e nell’intera provincia. In un mondo in continua evoluzione il ruolo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: elezione - ruolo - enrico - foti

Elezione di Enrico Foti a nuovo rettore, Alberghina (Mpa): Sua elezione rafforza il ruolo dell'università; Università di Catania, l’elezione del Rettore: le reazioni; Enrico Foti è il nuovo Rettore dell'Università di Catania: PUNTO.

Enrico Foti nuovo rettore Università di Catania, Pina Alberghina: “Sua elezione rafforzi ruolo strategico dell’Ateneo” - Enrico Foti eletto Magnifico Rettore dell’Ateneo di Catania, siamo fiduciosi che sotto la sua guida il ruolo dell’Università si possa rafforz ... Lo riporta blogsicilia.it

Enrico Foti guida UniCT, impegno su diritto allo studio e cooperazione - L’elezione del professor Enrico Foti a Rettore dell’Università degli Studi di Catania è stata accolta con soddisfazione dal Codacons, che ne riconosce il ... Da canalesicilia.it