Elettra Lamborghini si prepara a sorprendere ancora una volta, questa volta come conduttrice in incognito di Boss in Incognito. Un ruolo inaspettato per l’ereditiera, che dovrà immergersi nel mondo del lavoro senza essere riconosciuta, regalando momenti di divertimento e curiosità . La sua partecipazione promette di rivoluzionare il format, aggiungendo un tocco di brio e imprevedibilità . Riuscirà Elettra a conquistare anche questa sfida? Lo scopriremo presto!

Fuori Max Giusti, dentro Elettra Lamborghini. SarĂ la cantante (prestata a qualunque altro ambito dello spettacolo) a prendere il posto del conduttore romano ( passato in esclusiva a Mediaset ) alla guida di Boss in Incognito. Sì, avete letto bene. La Lamborghini, un’ereditiera, condurrĂ un format incentrato sul mondo del lavoro. Insomma, la fiera dell’assurdo! Non saranno quindi i ben piĂą adatti Gabriele Corsi o Riccardo Rossi, nomi al vaglio fino a qualche settimana fa per la conduzione della trasmissione. Da settembre, come sempre in prima serata su Rai 2, Boss in Incognito è pronto a tornare con un nuovo ciclo di puntate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Elettra Lamborghini conduce Boss in Incognito

